خبيرة أممية تنتقد مقاطعة عملية ديربان وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد العنصرية العابرة للحدود

وقالت تنداي أشيوم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أمام الجمعية العامة، يوم أمس الأربعاء، إن التأثير غير المتكافئ لجائحة كـوفيد-19 هو أحدث تذكير بمدى استمرار التباينات العرقية والإثنية والقومية الراسخة في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية".

وقدمت الخبيرة المعنية بالعنصرية تقريرا إلى الجمعية العامة يسلط الضوء على مساهمات إعلان ديربان، مع توصيات لمكافحة التعصب وعدم المساواة الهيكلية، حيث البلدان على إعادة تأكيد التزامها بالمكافحة العابرة للحدود ضد العنصرية.

مخطط عملي لإلغاء الهياكل التمييزية

وأوضحت أن إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي تم الاتفاق عليه قبل عقدين من الزمن، يقدم مخططا مبدئيا وعمليا لإلغاء الهياكل التمييزية وتحقيق المساواة والعدالة للمهمشين والمستغلين من الجماعات والأفراد، على حد تعبيرها.

"قبل عشرين عاما، كان العالم يقف عند مفترق طرق في ديربان. الآن، وعلى الرغم من الدعوة المتفانية والتعبئة على مستوى القاعدة الشعبية، على مدى العقدين الماضيين، يقف العالم عند مفترق طرق مماثل. إنني أحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - والمجتمع الدولي بأسره - على إعادة تأكيد الالتزامات المنصوص عليها في إعلان ديربان واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الوعد بالمساواة العرقية عبر الوطنية والعدالة العرقية".

وانتقدت المقررة الخاصة البلدان التي أعلنت عدم مشاركتها في احتفال الجمعية العامة الأخير بذكرى مؤتمر ديربان والإعلان، أو في عملية ديربان.

وقالت: "بدلا من استخدام مؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية، أشارت عدة دول بدلا من ذلك إلى أنها تنوي التخلي عن عملية ديربان. تضم هذه المجموعة بعضا من أكبر المستفيدين من الاستعمار والرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي".

ودعت تنداي أشيوم الدول المشاركة في أي شكل من أشكال مقاطعة إعلان ديربان إلى إظهار التزامها الحقيقي بالعدالة العرقية والمساواة من خلال تنفيذ الإعلان والمشاركة في آليات المتابعة الخاصة بها."

