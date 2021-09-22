عشرون عاما على إعلان ديربان وما زالت العنصرية متغلغلة في المؤسسات والهياكل الاجتماعية والحياة اليومية

بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، اجتمع رؤساء الدول والحكومات في قاعة الجمعية العامة كجزء من فعاليات الدورة ال76 للجمعية العامة لمناقشة موضوع "جبر الضرر وتحقيق العدالة العرقية والمساواة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي".

وصرح الأمين العام أنطونيو غوتيريش قائلاً: "المنحدرون من أصل أفريقي، ومجتمعات الأقليات، والشعوب الأصلية، والمهاجرون، واللاجئون، والمشردون، وكثيرون غيرهم – لا زالوا جميعا كبش الفداء ويتعرضون للكراهية والوصم والتمييز والعنف".

وأضاف أن "كراهية الأجانب، وكراهية النساء، والمؤامرات البغيضة، وسمو العرق الأبيض، والأيديولوجيات النازية الجديدة آخذة في الانتشار - وتضخمت عبر صدى غرف الكراهية".

روابط لا لبس فيها

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: من الانتهاكات الصارخة إلى التجاوزات الزاحفة، تتعرض حقوق الإنسان للاعتداء.

لا تزال العنصرية الهيكلية والظلم المنهجي يحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية، كما أن الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها.

وتعاني المرأة من بعض أسوأ آثار "تداخلات وتقاطعات التمييز". وأشار إلى أن العالم يشهد "ارتفاعا مقلقا" في معاداة السامية وتنامي التعصب ضد المسلمين وسوء معاملة الأقليات المسيحية.

وحث الأمين العام الجميع على إدانة التمييز وخطاب الكراهية، والمزاعم التي لا أساس لها، إذ إن أولئك الذين يروجون لهذه الأيديولوجية اليوم، يشوهون "معركتنا الأساسية ضد العنصرية".

توحدوا في "الإنسانية المشتركة"

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الجميع على "الاعتراف بالتنوع باعتباره ثراء وإدراك أن محاربة العنصرية هي معركة عالمية حقيقية في كل مجتمع".

وقال "لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها خالية منها"، مشددا على الحاجة إلى معالجة الاختلالات السياسية والاقتصادية والهيكلية؛ ضمان شعور الجميع بالاحترام كأعضاء مهمين في المجتمع؛ و "الوقوف معا كأسرة بشرية واحدة، غنية بالتنوع، متساوية في الكرامة والحقوق، متضامنة".

في وقت يشعر فيه العالم بالانقسام أكثر من أي وقت مضى، شجع الأمين العام الجميع على "التوحد حول إنسانيتنا المشتركة ... وإعادة الالتزام بهذا الغرض الأساسي".

التصدي للعنصرية

من جهته أكد رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، أن العالم لم يفعل ما يكفي "للتصدي لانتشار" التمييز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب.

"العنصرية تولد العنف والتشريد والظلم. وهي لا تزال موجودة لأننا نسمح لها بذلك. وتخترق المجتمع لأننا نخفق في الاعتراف بالتنوع.

وقال رئيس الجمعية العامة أن جائحة كوفيد-19 أوضحت أيضا مدى بعد العالم عن تصحيح أخطاء الماضي.

بينما أقر بأن نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقا كانت تنذر بكارثة قبل انتشار الفيروس التاجي بفترة طويلة، أشار السيد شاهد إلى أنه طوال فترة الجائحة، نرى المهمشين والضعفاء "يتخلفون أكثر"، في ظل "حرمانهم من المساواة في الحصول على الصحة والتعليم، والأمن".

قلب الطاولة على التعصب

خلال "نقطة التحول" هذه في الوقت المناسب، حث السيد شاهد قادة العالم على "قلب الطاولة على العنصرية والتعصب" من خلال الإقرار بهذه الإخفاقات والسعي إلى المساواة العرقية "لسد هذا الانقسام" وبناء المرونة لمن تخلفوا عن الركب.

وشدد على أهمية الاعتراف بالماضي قائلاً: "لا يمكننا تجاوز ما لم تتم معالجته".

وقال: "إنني أشجع المجتمع الدولي والأفراد والقادة وأصحاب المصلحة على الانخراط في حوار أعمق وصادق لمعالجة هذه القضية العالمية".

***نوافيكم بالمزيد بعد قليل...

