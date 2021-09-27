رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من مرحلة التطور التي بلغها برنامج إيران النووي

وأوضح أن "هدف إيران العظيم" يتلخص في الهيمنة على المنطقة "تحت مظلة نووية".

تجاوز جميع الخطوط الحمراء

وقال إن برنامج إيران النووي وصل إلى لحظة فاصلة؛ وكذلك رحابة صدرنا."

وأشار إلى أنه قد تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وتجاهل عمليات التفتيش، وثبت خطأ كل تفكير قائم على التمنيات.

قال السيد بينيت إنه في السنوات الأخيرة، حققت إيران "قفزة كبيرة إلى الأمام" في مجال البحث والتطوير النووي، والقدرة الإنتاجية وتخصيب اليورانيوم.

وقال إن البلاد "تنتهك" اتفاقيات الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، "وهي تفلت من العقاب".

"فالكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران. هناك في العالم من يرى أن سعي إيران إلى الحصول على الأسلحة النووية حقيقة لا مفر منها، باعتبارها صفقة محسومة، أو قد سئم من سماع ذلك. إسرائيل لا تتمتع بهذا الامتياز. لا يمكننا أن نكل. لن نكل. إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وحث السيد بينيت المجتمع الدولي على التحرك.

"أنا أقول للجميع: إذا وضعناها نصب أعيننا، إذا كنا جادين في وقفها، إذا استخدمنا كل ما لدينا من حيلة، يمكننا أن ننجح. وهذا بالضبط ما سنفعله".

رعب في السماء

وأشار رئيس الوزراء إلى التهديدات الإضافية لبلاده والعالم.

وقال إن إسرائيل "محاطة بالمعنى الحرفي للكلمة" بحزب الله والميليشيات الشيعية والجهاد الإسلامي وحركة حماس، التي تريد الهيمنة على الشرق الأوسط ونشر الإسلام الراديكالي في جميع أنحاء العالم.

"بماذا يشتركون جميعهم؟ كلهم يريدون تدمير بلدي، وكلهم مدعومون من إيران. إنهم يحصلون على تمويلهم من إيران، ويتلقون تدريبهم من إيران، ويحصلون على أسلحتهم من إيران."

وأضاف أن طهران أنشأت أيضا "وحدة إرهابية قاتلة جديدة" تتكون من طائرات بدون طيار يمكنها الضرب في أي وقت.

وقال: "إنها تخطط لنشر هذه القوة المميتة في سماء الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن الأسلحة قد استخدمت بالفعل في هجمات ضد السعودية، وأهداف أمريكية في العراق، وسفن مدنية في البحر.

تخطط إيران لتسليح وكلائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان بالمئات - ولاحقا بالآلاف - بهذه الطائرات بدون طيار الفتاكة، بحسب الوزير الإسرائيلي الذي أضاف: "يمكنكم تجاهلها، لكن التجربة تخبرنا أن ما يبدأ في الشرق الأوسط، لا يتوقف عند هذا الحد".

جرعات معززة ضد كوفيد

حول جائحة كوفيد-19، أفاد رئيس الوزراء بينيت بأن إسرائيل تحركت بسرعة لتطعيم شعبها. وقال إن البلاد كانت أيضا "رائدة" في البدء في الجرعات المعززة، حيث أعطت جرعات ثالثة في تموز/يوليو، وبالتالي تجنبت إغلاقا آخر وسط موجة رابعة من الإصابات.

وشدد على أنه "ليس كل شيء مظلما في الشرق الأوسط"، وسلط الضوء على العلاقات المتنامية لإسرائيل مع الدول العربية والإسلامية، وأثنى على "الأصدقاء الجدد"، بما في ذلك 38 دولة غابت عن الاحتفال الأخير بالذكرى السنوية العشرين لمؤتمر ديربان ضد العنصرية، الذي وصفه بأنه معاد للسامية.

