البعثة الأممية في العراق تُدين هجمات ديالى وتشدد على أهمية وحدة الصف العراقي لمحاربة تهديدات الإرهاب

وبحسب مصادر إخبارية، نفذ تنظيم داعش مساء أمس هجوما على قرية الرشاد بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة ما لاي قل عن 8 آخرين.

في بيان صحفي صادر عصر اليوم الأربعاء، دعت يونامي السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيق كامل في الهجمات وبذل كل جهد ممكن لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين".

وشددت على أن "الوحدة الوطنية أمر أساسي محاربة" لمحاربة تهديدات الإرهاب والعنف المستمرة التي تقوض استقرار العراق.

وقالت إن "أولئك الذين يسعون إلى إيقاع الأذى وإحداث الفُرقة لا يمكنهم فعل ذلك إذا ما وقف العراقيون صفا واحدا."

هذا وأعربت البعثة الأممية في العراق عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

