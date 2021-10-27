 

البعثة الأممية في العراق تُدين هجمات ديالى وتشدد على أهمية وحدة الصف العراقي لمحاربة تهديدات الإرهاب

من الأرشيف: أطفال في العراق ينظرون من خلال الحائط لسحب دخان ناجمة عن احتراق آبار النفط بفعل داعش.
© UNICEF/Lindsay Mackenzie
من الأرشيف: أطفال في العراق ينظرون من خلال الحائط لسحب دخان ناجمة عن احتراق آبار النفط بفعل داعش.
27 تشرين الأول/أكتوبر 2021
السلم والأمن

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدة الهجمات الشنيعة التي وقعت في ديالى مساء الثلاثاء، والتي تسبّبت في سقوط العديد من القتلى والجرحى. 

وبحسب مصادر إخبارية، نفذ تنظيم داعش مساء أمس هجوما على قرية الرشاد بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة ما لاي قل عن 8 آخرين.

في بيان صحفي صادر عصر اليوم الأربعاء، دعت يونامي السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيق كامل في الهجمات وبذل كل جهد ممكن لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين".

وشددت على أن "الوحدة الوطنية أمر أساسي محاربة" لمحاربة تهديدات الإرهاب والعنف المستمرة التي تقوض استقرار العراق.
وقالت إن "أولئك الذين يسعون إلى إيقاع الأذى وإحداث الفُرقة لا يمكنهم فعل ذلك إذا ما وقف العراقيون صفا واحدا."

هذا وأعربت البعثة الأممية في العراق عن خالص تعازيها لأُسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
 

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