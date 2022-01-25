العراق: مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الأخير في البلاد مؤكدا دعمه لحرب العراق ضد داعش

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، أعرب فيه أعضاء المجلس عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

ووفق لما ورد من أنباء، استهدف تنظيم داعش مقراً للجيش العراقي فجر الجمعة في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قد علقت على الهجوم الذي وصفته بالإرهابي على موقعها على تويتر.

وقالت إن "الهجوم الإرهابي في ديالى، الذي أودى بحياة عدد من الجنود العراقيين وجرح آخرين، تذكير مؤلم بأن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا."

ان الهجوم الارهابي في ديالى، الذي اودى بحياة عدد من الجنود العراقيين وجرح آخرين، تذكير مؤلم بان تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا. ان اليقظة والوحدة سيهزمان بالتاكيد هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار. — UNAMI (@UNIraq) January 21, 2022

واعتبرت البعثة الأممية في العراق أن اليقظة والوحدة كفيلتين بهزيمة "هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار."

أهمية تعاون الدول مع العراق لمحاسبة المجرمين

وبيانهم جدد أعضاء مجلس الأمن "دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره."

وأعادوا التأكيد على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين."

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، "على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد."

دعم العراق في حربه ضد داعش

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجدداً على ضرورة أن "تجابه كافة الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان التي تتسبب بها الأعمال الإرهابية."

أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد "دعمهم لأمن العراق وللحرب المستمرة ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد داعش."

