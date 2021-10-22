المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن الأسف بعد مقتل 7 من لاجئي الروهينجا

وأسفر هذا الحادث، الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل سبعة لاجئين على الأقل وإصابة عدد غير محدد من الأشخاص بينهم أطفال.

وفي تعليق منسوب إلى يوهانس فان دير كلاو، ممثل المفوضية في بنغلاديش أكدت المفوضية أن أولئك الذين يعانون من إصابات يتلقون حاليا رعاية طبية.

وقال فان دير كلاو إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن أسفها للهجوم العنيف الأخير في مخيمات بنغلاديش.

وشدد على أن المفوضية تحث، مرة أخرى، سلطات بنغلاديش على اتخاذ تدابير فورية لتحسين الأمن في مخيمات اللاجئين. ويشمل ذلك التحقيق والتوقيف والملاحقة القضائية وفق القانون للمسؤولين عن التحريض على هذه الاعتداءات العنيفة ومرتكبيها.

وقد فرّ لاجئو الروهينجا إلى بنغلاديش بحثا عن الأمان والسلامة من العنف، والغالبية العظمى، حوالي 80 في المائة منهم – نساء وأطفال.