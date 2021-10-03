اليمن: تيد شيبان يدين مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين في مأرب ويناشد كافة الأطراف حماية الأطفال في جميع الأوقات

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأحد في أعقاب مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين فيما يتصاعد العنف في مأرب في اليمن.

وفي هذا السياق، ناشدت منظمة اليونيسف "كافة أطراف القتال في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية الأطفال."

وبحسب ما ورد في بيان اليونيسف، قُتل اليوم طفلان - شقيقان - يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام مع تصاعد القتال في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء."

كما أفادت التقارير بإصابة خمسة أطفال آخرين، أحدهم يبلغ من العمر سبعة أشهر. بعضهم في حالة حرجة.

وقال السيد تيد شيبان إن "هذا أكبر عدد من الأطفال تم الإبلاغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجراح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها."

وشدد على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع."

يذكر أنه منذ عودة العنف إلى اليمن في عام 2015، تم التحقق من مقتل وإصابة حوالي 10 آلاف طفل وطفلة.