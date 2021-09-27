 

الأمين العام يرحب ببيان رؤساء مجموعة مينسك بشأن أرمينيا وأذربيجان

من الأرشيف: الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، متحدثا للصحفيين عن الوضع في أفغانستان عقب جلسة لمجلس الأمن.
UN News
من الأرشيف: الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، متحدثا للصحفيين عن الوضع في أفغانستان عقب جلسة لمجلس الأمن.
27 أيلول/سبتمبر 2021
السلم والأمن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالبيان الذي أدلى به الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 24 أيلول/سبتمبر 2021 بشأن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان الذي عُقد تحت رعايتهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، قال فيه إنه "بعد مرور عام على الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ وما حولها، أعرب الأمين العام عن التفاؤل لاستئناف الانخراط المباشر على مستوى وزراء الخارجية".

كما أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الجهود كجزء من حوار أوسع "لحل القضايا العالقة والوصول إلى تسوية سلمية دائمة".
 
وكرر الأمين العام أيضا "دعمه الكامل" لجهود الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الشخصي للرئاسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق هذه الغاية.

وفي هذا السياق، حث جميع المعنيين على "تركيز اهتمامهم على دفع عجلة السلام والتعاون على جميع المستويات لصالح شعوب المنطقة." 

وأكد أن "الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود من خلال عملها الجاري في المجال الإنساني والتعافي والتنمية وبناء السلام على أرض الواقع".
 

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