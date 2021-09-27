الأمين العام يرحب ببيان رؤساء مجموعة مينسك بشأن أرمينيا وأذربيجان

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، قال فيه إنه "بعد مرور عام على الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ وما حولها، أعرب الأمين العام عن التفاؤل لاستئناف الانخراط المباشر على مستوى وزراء الخارجية".

كما أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الجهود كجزء من حوار أوسع "لحل القضايا العالقة والوصول إلى تسوية سلمية دائمة".



وكرر الأمين العام أيضا "دعمه الكامل" لجهود الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الشخصي للرئاسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق هذه الغاية.

وفي هذا السياق، حث جميع المعنيين على "تركيز اهتمامهم على دفع عجلة السلام والتعاون على جميع المستويات لصالح شعوب المنطقة."

وأكد أن "الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود من خلال عملها الجاري في المجال الإنساني والتعافي والتنمية وبناء السلام على أرض الواقع".

