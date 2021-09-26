ليبيا: اجتماع وزاري يدعو مجلس الأمن إلى اعتماد قرار لتمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا على وجه السرعة

وكان مجلس الأمن قد جدد تفويض البعثة في 15 من أيلول/ سبتمبر لخمسة عشر يوما فقط أي للثلاثين من الشهر الجاري.

وقد ترأس الاجتماع الوزاري الذي عقد في 22 من أيلول/ سبتمبر وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، السادة هايكو ماس، وجان إيف لودريان، ولويجي دي مايو على التوالي.

وحضر الاجتماع وكيلة الأمين للشؤون السياسية، السيدة روزماري ديكارلو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد يان كوبيش، بالإضافة إلى وزراء خارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءا من عملية برلين، وكذلك ممثلين عن دول الجوار الجنوبي لليبيا.

كما سلط المشاركون فيه الضوء أيضا على الحاجة إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أهمية وضع تفويض مستقر لإونسميل

وفي بيان صادر عقب الاجتماع، دعا المشاركون إلى أن يعتمد مجلس الأمن سريعا قرارا لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسلطوا الضوء على الحاجة إلى "تفويض مستقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ورحب المشاركون ببيان كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد يونس المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش.

إجراء الانتخابات في موعدها

وحث المشاركون على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن بقراره 2570 (2021).

واتفق المشاركون على ضرورة إجراء الاستعدادات اللازمة للسماح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكرر المشاركون استعدادهم لتقديم كل المساعدة اللازمة للمفوضية من أجل التحضير للانتخابات.

وقف إطلاق النار

وأشاد المشاركون بالاستقرار المستمر لوقف إطلاق النار، وأشادوا بفتح الطريق الساحلي، فضلا عن تدابير بناء الثقة التي أسفرت عن إطلاق سراح المعتقلين والقيام بأنشطة أمنية مشتركة.

وأثنى المشاركون على الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

انسحاب المرتزقة

وشددوا على ضرورة الانخراط الفوري في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، بدءا بالمرتزقة الأجانب من الجانبين، بالتنسيق مع الدول المجاورة لليبيا.

وحث المشاركون على بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مما أدى إلى توحيد قوات الأمن تحت السيطرة المدنية.

وتخلل الاجتماع اتفاقا عاما على وجوب وقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الفور.

ضمان حماية حقوق الإنسان

© ICRC/André Liohn أطباء يزورون عيادة في أجدابيا، ليبيا، دمرت خلال هجمات نيسان/أبريل 2021.

وحث المشاركون في الاجتمع الوزاري الذي عقد على خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، الحكومة الليبية على التخفيف من شواغل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بإمكانية الوصول، لا سيما للقضايا المتعلقة بتوافر التأشيرات الليبية وتسجيل المنظمات في ليبيا.

ودعوا الحكومة الليبية إلى السماح برحلات الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين. أعرب المشاركون عن قلقهم بشأن آثار جائحة كوفيد-19 في ليبيا، بما في ذلك على الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين والمهاجرين.

وشجعوا الحكومة الليبية على زيادة جهودها لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان المصالحة والعدالة الانتقالية.

وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة تمديد، ولاية بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان.

وحثوا الحكومة الليبية على تقديم القرار اللازم في هذا الشأن.

إدارة عادلة لعائدات النفط

وشدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في قطاع النفط وإدارة عادلة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد.

وحثوا مجلس النواب الليبي على اعتماد ميزانية الدولة والسلطات الليبية لإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية.

وسلط المشاركون الضوء على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معا لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة.

ضرورة بذل جهود متسقة تحت مظلة الأمم المتحدة

وفيما أشاروا إلى نتائج مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا، أعرب المشاركون عن امتنانهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد يان كوبيش، على جهوده في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.

وشكر الرؤساء المشاركين في الاجتماع على مساهماتهم والتزاماتهم. وشددوا على أهمية بذل جهود متسقة ومنسقة تحت مظلة الأمم المتحدة وقيادتها.