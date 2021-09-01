قطر تقدم 40 مليون دولار لمساعدة 100 ألف أسرة في غزة

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قالت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز من مكتب المتحدث باسم الامم المتحدة، إن المبلغ المخصص سيتم صرفه من خلال برنامج المساعدة النقدية الذي تنفذه الأمم المتحدة، لحوالي 100 ألف أسرة في غزة، كدفعة واحدة، شهريا، ولمدة أربعة أشهر.

ومع اقتراب إطلاق البرنامج، أعربت السيدة مارتينيز عن تقدير الأمين العام لدولة قطر لمساهمتها السخية، مشيرا إلى أن المبالغ المقدمة ستساعد في تحسين "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المزري في غزة."

وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية والشركاء لدعم جهود إعادة الإعمار في المنطقة.

تور وينسلاند يرحب بالدعم القطري

وخلال حديثه في جلسة لمجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد تور وينسلاند بالاتفاق القطري، مشيرا إلى أن الدعم جاء في أعقاب النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة في أيار/مايو، ودعوتها إلى المجتمع الدولي خلال الاجتماع الفني للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، بشأن ضرورة العمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة على تنفيذ برنامج قوي للمساعدات الإنسانية والإنعاش لقطاع غزة.

وكان تور وينسلاند قد أعلن، في حزيران/يونيو الماضي، استئناف تسليم الوقود الممول من قطر لمحطة كهرباء غزة.

وتم تسليم شحنات الوقود، الممول قطريا، وفقا لاتفاقية سابقة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودولة قطر.