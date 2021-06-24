الأمين العام للأمم المتحدة يحث البرلمان الأوروبي على دعم توفير لقاحات كوفيد للجميع

في خطاب متعدد اللغات واسع النطاق إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى تكثيف التطعيمات على مستوى العالم.

وقال:

"تتسبب الجائحة اليوم في وفيات أكثر مما كان عليه الأمر قبل عام. واللقاحات هي طريقنا الوحيد للخروج من هذه الأزمة. يجب اعتبارها منفعة عامة عالمية ومتاحة وبأسعار معقولة للجميع".

وأضاف أن "المساواة في اللقاحات ليست فقط أعظم اختبار أخلاقي في عصرنا. إنها أيضا مسألة فعالية".

فرقة العمل المعنية باللقاحات

كرر الأمين العام دعوته الأخيرة لتشكيل فريق عمل للطوارئ من شأنه تعبئة شركات الأدوية والجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة في تنفيذ خطة لضمان تلقيح جميع سكان العالم "في أقرب وقت ممكن في عام 2022".

سيشمل الأعضاء البلدان المنتجة للقاحات، وكذلك الدول التي يمكنها تصنيع هذه العلاجات شريطة أن تحصل على المساعدة، بدعم من منظمة الصحة العالمية؛ التحالف العالمي للقاحات (غافي)، والمؤسسات المالية الدولية.

سوف تستكشف فرقة العمل جميع الخيارات لتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات، مثل نقل التكنولوجيا، وتجميع براءات الاختراع، ومشاركة الملكية الفكرية، ومعالجة انسداد سلسلة التوريد.

وقال: "يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه كفاعل عالمي للمساعدة في هذا الجهد وضمان وصول الجميع العادل والمنصف إلى اللقاحات".

خلق عالم أكثر عدلاً

بعد إعادة تعيينه في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، قال السيد غوتيريش للبرلمانيين من الكتلة المؤلفة من 27 عضوا، إنه سيستغل فترة ولايته الثانية لتعزيز تعاون عالمي أكثر فاعلية لمعالجة الاهتمامات المشتركة.

لقد كشفت الجائحة عن هشاشتنا المشتركة، وترابطنا، والحاجة الماسة للعمل الجماعي. إن التحدي الأكبر - وأعظم فرصة لنا - هو استغلال هذه الأزمة كفرصة للتركيز على عالم أكثر خضرة وعدلاً واستدامة.

ومع إظهار الجائحة لأوجه التفاوت الصادمة بين البلدان المتقدمة والنامية، حث الأمين العام الحكومات على النظر في فرض "ضريبة تضامن" أو "ضريبة ثروة" على أولئك الذين استفادوا من الأزمة، والتي من شأنها أن تسخر لتمويل التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وقال متحدثا بالفرنسية "لكن بعد ذلك، يجب أن تحصل الدول النامية على سيولة إضافية. في هذا السياق، أجدد دعوتي لدعم الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، من خلال تخفيف عبء الديون."

العمل المناخي

وفي حديثه عن حالة الكوكب الهشة، شكر السيد غوتيريش الاتحاد الأوروبي على إظهار ريادته في تحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050.

وفيما ينضم المزيد والمزيد من البلدان إلى حملة الحياد الكربوني، قال غوتيريش إنه يجب تعزز الدول التزاماتها بمواعيد نهائية واضحة لإنهاء دعم وتمويل الوقود الأحفوري، وخطط لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.

وقبل مؤتمر الأمم المتحدة COP26 بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني/ نوفمبر في اسكتلندا، حث الأمين العام الاتحاد الأوروبي على حشد 100 مليار دولار لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، على النحو الموعود بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وقال: "مع وجود العديد من البلدان على خط المواجهة في أزمة المناخ، لدينا واجب أخلاقي وحالة اقتصادية واضحة لدعم البلدان النامية للتكيف وبناء قدرتها على الصمود ضد تأثيرات المناخ الحالية والمستقبلية".

