الأمم المتحدة تدين هجوما على بعثة حفظ السلام في مالي

وأدى الهجوم إلى مقتل أربعة من حفظة السلام من الكتيبة التشادية وإصابة 19 عنصر آخر بجراح.

وأشاد الأمين العام بشجاعة وجسارة حفظة السلام الذي صدوا الهجوم بشكل رادع. وقدم الأمين العام تعازيه الحارة لحكومة وشعب تشاد وأعرب عن تعاطفه مع أسر وأحباء الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تصل إلى درجة جرائم الحرب وفق القانون الدولي، وأن العقوبات قد تُفرض على المسؤولين عن تلك الجمات.

ونقل بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، دعوة الأمين العام للسلطات في مالي لعدم ادخار أي جهد في تحديد الجناة ومحاسبتهم على وجه السرعة.

وجدد الأمين العام التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة مالي في سعيهم لتحقيق السلام.