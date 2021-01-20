الأمم المتحدة تدين مقتل 3 من عمال الإغاثة في دارفور

وأعرب باباكار سيسيه عن قلقه البالغ بشأن تصاعد وتيرة العنف في الولاية، وحث جميع المعنيين على وقف العنف فورا.

وقد أسفرت تلك الحوادث عن وقوع العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات وتشريد السكان.

وشدد سيسيه على ضرورة ضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يتلقون المعونة ومن يقومون بتسليم المساعدات، داعيا إلى محاسبة الجناة.