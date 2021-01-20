 

الأمم المتحدة تدين مقتل 3 من عمال الإغاثة في دارفور

OCHA/Amy Martin
نساء نازحات من منطقة جبل مرة في دارفور يقفن بجوار مأواهن المؤقت في طويلة، شمال دارفور.
20 كانون الثاني/يناير 2021
السلم والأمن

أدان القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل ثلاثة موظفين في منظمات الإغاثة، كان أحدهم مع أسرته، في سياق أعمال العنف بين المجتمعات في ولاية غرب دارفور. 

 

وأعرب باباكار سيسيه عن قلقه البالغ بشأن تصاعد وتيرة العنف في الولاية، وحث جميع المعنيين على وقف العنف فورا.

وقد أسفرت تلك الحوادث عن وقوع العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات وتشريد السكان.

وشدد سيسيه على ضرورة ضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يتلقون المعونة ومن يقومون بتسليم المساعدات، داعيا إلى محاسبة الجناة.

 

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