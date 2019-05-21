 

أعضاء مجلس الأمن يدينون نهب مقر بعثة اليوناميد في غرب دارفور 

UNAMID/Mohamad Almahady
(من الأرشيف) فريق مرافقة من قسم الحوكمة والاستقرار المجتمعي في يوناميد وهو في طريقه إلى منطقة بيركا ، شمال دارفور، من أجل عقد مؤتمر سلام للمزارعين والرعاة في 2 فبراير 2018.
21 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة نهب مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في درافور (يوناميد) في الرابع عشر من مايو/أيار في الجنينة. 

وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن أن ممتلكات الأمم المتحدة والمعدات المملوكة للقوات نُهبت وخُرب الموقع وعُرضت أرواح موظفي الأمم المتحدة وأفرادها للخطر الجسيم أثناء اقتحام معسكر اليوناميد بالقوة. 

وقد وقعت عملية الاقتحام عشية تسليم البعثة لمقر رئاستها بالقطاع الغربي في الجنينة. ووفق تقارير البعثة، "ضم حشد اللصوص عناصر ترتدي زي الشرطة والجيش السوداني. وقام المتسللون بالتجمع أمام البوابة الرئيسية وأغلقوها ثم قاموا في المساء باقتحام المعسكر". 

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الهجمات على المواقع التابعة للأمم المتحدة وموظفيها مستنكرة وغير مقبولة. ودعوا السلطات السودانية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة جميع مواقع اليوناميد في دارفور، والتحقيق العاجل في كل تلك الحوادث وتقديم الجناة إلى العدالة، وتيسير التسليم المسؤول لمواقع اليوناميد. 

وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للممثل المشترك لليوناميد وللبعثة والتنفيذ الكامل لولايتها. 

 

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بعثة اليوناميد تدين بشدة نهب مقر رئاستها في غرب دارفور

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السلم والأمن

أدانت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بأشد العبارات الممكنة اقتحام حشد من الناس، بالقوة، مقرها الرئيسي ونهب ممتلكات الأمم المتحدة ومعدات القوات وتخريب المباني وتعريض حياة موظفي وأفراد الأمم المتحدة للخطر الشديد. 