أعضاء مجلس الأمن يدينون نهب مقر بعثة اليوناميد في غرب دارفور 

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة نهب مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في درافور (يوناميد) في الرابع عشر من مايو/أيار في الجنينة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن أن ممتلكات الأمم المتحدة والمعدات المملوكة للقوات نُهبت وخُرب الموقع وعُرضت أرواح موظفي الأمم المتحدة وأفرادها للخطر الجسيم أثناء اقتحام معسكر اليوناميد بالقوة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الهجمات على المواقع التابعة للأمم المتحدة وموظفيها مستنكرة وغير مقبولة. ودعوا السلطات السودانية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة جميع مواقع اليوناميد في دارفور، والتحقيق العاجل في كل تلك الحوادث وتقديم الجناة إلى العدالة، وتيسير التسليم المسؤول لمواقع اليوناميد.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للممثل المشترك لليوناميد وللبعثة والتنفيذ الكامل لولايتها.