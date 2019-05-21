أعضاء مجلس الأمن يدينون نهب مقر بعثة اليوناميد في غرب دارفور 

UNAMID/Mohamad Almahady

(من الأرشيف) فريق مرافقة من قسم الحوكمة والاستقرار المجتمعي في يوناميد وهو في طريقه إلى منطقة بيركا ، شمال دارفور، من أجل عقد مؤتمر سلام للمزارعين والرعاة في 2 فبراير 2018.