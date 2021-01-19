بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن موافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة

وكانت البعثة قد أجرت عملية تصويت، على الآلية، استغرقت يوما واحدا بدءا من يوم الاثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث طلبت من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إن 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي شاركوا في عملية التصويت، حيث صوّت 51 لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمائة من الأصوات المُدلى بها، فيما صوت 19 عضوا ضدها، وامتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان في العملية.

وأشادت البعثة بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين شاركوا في عملية التصويت "لالتزامهم بالحوار الليبي-الليبي الذي يسرته الأمم المتحدة، ولتحملهم مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي".

ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بعملية التصويت. وقالت "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر".

وأضافت وليامز أن أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هذه السلطة التنفيذية مؤقتة وسيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول /ديسمبر 2021.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى الجدول الزمني لعملية التصويت، والتي ستتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريبا. وسوف تتولى لجنة من الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.