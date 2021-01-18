تعيين يان كوبيش رئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

كوبيش، وهو المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، يتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة في مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمي وفي وطنه سلوفاكيا.

وسيتولى كوبيش مهام منصبه بدءا من شهر شباط/فبراير.

وقد عمل كوبيش من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.