 

الأمم المتحدة تدين هجوما إرهابيا في الكاميرون أجبرت فتاة صغيرة على تنفيذه وأودى بحياة مدنيين

UNICEF/Tanya Bindra
طفلان يجلسان أمام خيمتهما في إحدى القرى في أقصى شمال الكاميرون، بعد أن وصلت جماعة بوكو حرام إلى بلدتهم.
11 كانون الثاني/يناير 2021
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة التفجير الانتحاري الذي نفذته جماعة بوكو حرام يوم الجمعة وأودى بحياة 15 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما.

وقال بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام، إن السيّد أنطونيو غوتيرش صُدم عندما علم أن فتاة صغيرة أجبِرت على تنفيذ هذا الهجوم المروّع. وقال: "يشعر الأمين العام بالقلق إزاء مستوى العنف ضد السكان المدنيين في منطقة أقصى شمال الكاميرون وكذلك في أجزاء أخرى من حوض بحيرة تشاد".

وأكد البيان عدم وجود أي مبرر لمثل هذه الهجمات "الفظيعة والخرقاء".

وشدد البيان على أن الأمم المتحدة ثابتة في دعمها لدول حوض بحيرة تشاد في جهودها للتغلب على آفة الإرهاب والتطرف العنيف، والتصدي للتحديات الأمنية والسياسية والإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

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