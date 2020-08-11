 

اليمن: نزوح الآلاف بسبب الفيضانات الغزيرة المستمرة والأمم المتحدة تقدم المساعدات للمتضررين

© UNICEF
طفل في 13 من عمره يجمع الماء في مخيم عمّار بن ياسر للنازحين بسبب الصراع في اليمن
11 آب/أغسطس 2020
المساعدات الإنسانية

أفادت الأمم المتحدة بنزوح الآلاف من الأشخاص بسبب الفيضانات الغزيرة في اليمن. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، إن المنظمات الإنسانية تقوم بتقييم الوضع وتعبئة المساعدات الطارئة، بما في ذلك مواد الإغاثة للأسر المتضررة من الفيضانات.

وقال السيد دوجاريك إن 16 محافظة على الأقل، من جملة المحافظات اليمنية البالغة 22 محافظة، تأثرت بالأمطار الغزيرة، طوال عام 2020، بما في ذلك الفيضانات المستمرة منذ مارس. وأضاف:

"تقدر السلطات المحلية وفاة 130 شخصا، وإصابة أكثر من 120 آخرين، في جميع أنحاء المحافظات الشمالية للبلاد. وقد أدت الفيضانات إلى تهجير متكرر للسكان، حيث نزح بالفعل حوالي 29 ألف شخص في المناطق المتضررة."

وقال ستيفان دوجاريك إن القيود المفروضة على الحركة بسبب فيروس كورونا ومحدودية الإمدادات غير الغذائية تشكلان تحديا لجهود الاستجابة الإنسانية.

محدودية التمويل

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تم تمويلها بنسبة 21 في المائة فقط، حتى الآن. وحث المانحين على دفع جميع التعهدات المعلقة على الفور والنظر في زيادة دعمهم.

وأضاف أن التمويل المحدود من المانحين يؤدي إلى إجبار البرامج الأساسية على إغلاق أو تقليل الدعم عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الغذاء والمياه والصحة والتغذية."

ومن ناحية أخرى، أشارت منظمة اليونيسف إلى العمل مع شركائها في الميدان، ومن خلال خطة للاستجابة السريعة، عبر توزيع حقائب النظافة الأساسية وتوفير مياه الشرب النظيفة للمناطق الأكثر تضرراً في محافظة حضرموت والساحل الغربي.

ويوصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فحوالي ثمانية من كل عشرة أشخاص في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

اليمن: مقتل 7 أشخاص على الأقل وتأثر أكثر من 150 ألفا آخرين جراء استمرار هطول الأمطار والفيضانات

1 آيار/مايو 2020
المساعدات الإنسانية

في اليمن، غمرت الفيضانات المنازل وجرفت الشوارع والجسور وتأثرت 13 محافظة في وسط وجنوب وشمال البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتواصل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، وسط توقعات باستمرار هطولها بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية.

اليمن: أكثر من 5 ملايين طفل مهددون بالإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في خضم المخاوف من انتشار كوفيد-19 والفيضانات

29 نيسان/أبريل 2020
الصحة

يواجه أكثر من خمسة ملايين طفل في  اليمن خطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها مثل الكوليرا والإسهال المائي الحادّ في وقت يتنامى فيه خطر تفشي جائحة كوفيد-19.