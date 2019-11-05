تقرير أممي: 97 قتيلا في الموجة الثانية من احتجاجات العراق وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وبحسب تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الذي غطّى الفترة الواقعة بين 25 تشرين الأول/أكتوبر والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، فقد قُتل 97 شخصا وأصيب الآلاف بجراح. ويعزو التقرير وفاة 16 حالة على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة إلى استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع.

وذكرت السيّدة دانييل بيل، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في يونامي، في التقرير أنه "لا يوجد مبرر لإطلاق قوات الأمن لعبوات الغاز المسيل للدموع أو تلك التي تطلق الصوت والوميض، بشكل مباشر على المتظاهرين العزل."

استخدام أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين

وأفاد التقرير بأنه بالرغم من ممارسة قوات الأمن العراقية ضبط النفس أكثر من الموجة الأولى من الاحتجاجات، خاصّة في بغداد، إلا أن "الاستخدام غير المشروع للأسلحة الفتّاكة والأقل فتكا من جانب قوات الأمن والعناصر المسلحة يسترعي اهتماما عاجلا."

ويعزو التقرير وفاة 16 حالة على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة إلى عبوات الغاز المسيل للدموع

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، السيّدة جينين هينيس-بلاسخارت، "يلقي هذا التقرير الضوء على المجالات التي تتطلب إجراءات عاجلة لإيقاف دوامة العنف ويشدد مرّة أخرى على حتمية المساءلة."

ويبرز التقرير المخاوف المتعلقة بالمساعي المستمرة لكبح التغطية الإعلامية إلى جانب استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت السيّدة هينيس-بلاسخارت "يجب أن ندرك أنه في العصر الرقمي الذي نعيشه انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت. إذ لا يعطل الإغلاق الشامل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي طريقة ممارسة الناس لحياتهم وأعمالهم فحسب، بل ينتهك حرية التعبير أيضاً."