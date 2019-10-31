العراق على مفترق طرق... الأمم المتحدة تدعو للحوار الوطني

وقالت البعثة في بيان إنه منذ اليوم الأول، حثت الأمم المتحدة على حماية المتظاهرين السلميين وعلى ضرورة النظر في مطالبهم المشروعة. "ولا نزال نستنكر بأشد العبارات سقوط الضحايا وإصابة العديد بجراح وتخريب الممتلكات."

وأفاد البيان بأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيّدة جينين هينيس-بلاسخارت، أشارت إلى زيارتها للمتظاهرين في ساحة التحرير هذا الأسبوع، وأضافت قائلة:

"شاهدت في الشوارع نساءا ورجالا، شبابا وكبارا في السن، متحدّين تحت العلم العراقي في حبّهم لبلدهم. وقد منحت الديمقراطية العراقيين الحق في إسماع أصواتهم ومحاسبة قادتهم. واليوم يقف العراق على مفترق طرق: إما إحراز التقدم عبر الحوار، وإما الجمود المؤدي للانقسام."