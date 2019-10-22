يونامي تحثّ السلطات العراقية على منع العنف والسماح بالتظاهر السلمي في المستقبل

وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيّدة جينين هينيس-بلاسخارت، إحاطة حول التقرير وقالت "لقد قطع العراق شوطا كبيرا ومن المهم عدم تقويض تلك الإنجازات العديدة، وخلق مناخ من الإرهاب والترويع لا يليق بإمكانات العراق كمجتمع ديمقراطي ومنفتح." وأفادت المسؤولة بأن التقرير يسلط الضوء على أوجه القصور والإجراءات التي يجب أن تُتخذ لتفاديها في المستقبل.

وأضافت هينيس-بلاسخارت أن التقرير يضمّ خطوات مهمة لضمان المحاسبة، "أحثّ على اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين، إنه من المهم إجراء التحقيقات ومحاسبة الفاعلين وتعويض الضحايا" وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تُعد أدوات مهمة لمنع حدوث الانتهاكات مجددا ولحماية المدنيين.

وتضمّ ما توصلت إليه يونامي تقارير موثوقة حول انتهاكات للحق في الحياة، ومن بينها قتل متعمد لمتظاهرين عزل، والاستخدام المفرط للقوة أثناء تفريق المتظاهرين. ويسلط التقرير الضوء على الشواغل المتعلقة باستخدام طرق القمع للحد من وصول المعلومات إلى المتظاهرين، إضافة إلى ادعاءات حول اعتقالات تعسفية وتهديدات ومضايقات.