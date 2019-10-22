ترحيب أممي بإنشاء أربع نقاط مراقبة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة اليمنية

جاء ذلك في بيان صادر مساء يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، أوضح أن الطرفين، وبإشراف الفريق غوها، وضعا اللمسات الأخيرة خلال الأيام الأربعة الماضية، على اتفاقات مكتوبة في النقاط الأربع، كما نشرا ضباط اتصال في كل من تلك النقاط.

تعاون بين نقاط المراقبة وآلية التهدئة

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء نقاط المراقبة هذه، المصممة لتيسير القيام بعملية التهدئة بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع، تأتي عقب الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان خلال الاجتماعات المشتركة السابقة للجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وتعمل نقاط المراقبة بالتعاون مع مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم إنشاؤه مؤخرا وتفعيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.

دعوة إلى خفض حدة التوتر لإنقاذ الأرواح

وفي بيانه حث الفريق غوها الأطراف على "تقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة والاتصال وآلية التهدئة لتعزيز وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر من أجل إنقاذ الأرواح". كما دعا جميع الأطراف إلى "خفض حدة الخطابات ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة".