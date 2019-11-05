توقيع اتفاقية الرياض بشأن اليمن والمبعوث الأممي الخاص يرحب بهذه الخطوة آملا في أن تعزز الاستقرار وتوطده

واعتبر في بيان أصدره التوقيع على هذه الاتفاقية، ب "الخطوة المهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وقال إن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين يعد أمرا في غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.

وفي بيانه أعرب الممثل الخاص عن امتنانه للمملكة العربية السعودية "لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية" وشكر جهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.

وفي بيانه، أعرب غريفيثس عن أملها في أن "تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين".