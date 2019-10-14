تقرير أممي جديد: تقليل فقد الأغذية وهدرها يمثل أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2019 والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الاثنين، سلط الضوء على تقديرات جديدة لفقدان الغذاء من مرحلة ما بعد الحصاد وحتى البيع بالتجزئة للمساعدة في وضع التدابير المناسبة بشأن خفض فعال لذلك، مشيرا إلى أن الخسائر الغذائية تختلف اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى داخل مجموعات السلع الأساسية نفسها ومراحل سلسلة التوريد.

وقدم التقرير نظرة ثاقبة حول مقدار الأغذية المفقودة، وكذلك أين ولماذا، في مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد الغذائي، داعيا إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخفيض الهدر.

وذكر التقرير أن هذه التدابير لن تساعد فقط في تحقيق تقدم نحو الهدف الهام المتمثل في الحد من فقد الأغذية وهدرها، بل يمكنها أن تسهم أيضا في عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

ويسلط التقرير أيضا الضوء على الحاجة لقياس الخسائر بعناية في كل مرحلة في سلسلة الإمداد الغذائي ويقدم منهجية جديدة بشأن ذلك، مشيرا إلى أن القيام بذلك سيساعد على تحديد نقاط الخسارة الحرجة في سلسلة التوريد.

وفي مقدمة التقرير، قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تشو دونغ يو:

"بينما نسعى جاهدين لإحراز تقدم نحو الحد من فقد الأغذية وهدرها، لا يمكننا أن نكون فعالين إلا إذا كانت جهودنا مستنيرة بفهم قوي للمشكلة. كيف يمكننا السماح بإلقاء الطعام عندما يستمر أكثر من 820 مليون شخص في العالم في معاناتهم من الجوع كل يوم".