برنامج الأغذية: انطلاق حملة للقضاء على الجوع تبدأ من ثلاجة المنزل

أطلق برنامج الأغذية العالمي حملة عالمية يوم 2 تشرين أول/أكتوبر تحمل وسم "وقف الهدر" StopTheWaste# لزيادة مستوى الوعي إزاء الأضرار الناجمة عن إهدار الطعام الصالح للأكل، وتداعيات هذه العادة السلبية التي لا تستثنِ أحدا، سواء كان المزارع أو البائع أو المستهلك، على كوكبنا واقتصادنا.

وتدعو الحملة إلى تفحص ثلاجة المنزل أو خزانة الطعام للبحث عن الأصناف التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وبدلا من اللجوء للحلول السريعة والسهلة وإلقائها في القمامة، تدعو الحملة إلى تناول هذا الطعام كي لا يُهدر. فمن منا لا يجد قطعة جبن متعفنة أو حبة جزر قديمة في ثلاجته، ولكن في معظم الأحيان يمكن إنقاذ شيء من هذا الطعام، وإعداد وجبة بسيطة ستساهم في القضاء على الجوع في العالم.

حملة بمشاركة المشاهير من الطهاة

وبوسم StopTheWaste# انطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى إشراك المشاهير من الطهاة وأصحاب المطاعم لدعم الحملة ومكافحة إهدار الطعام. وسرعان ما أعلن آندرو زيمرن الطاهي الأميركي المشهور والحائز على جوائز، مشاركته في الحراك.

وقال زيمرن "إن إطعام أولئك الجوعى والمحتاجين يتطلب خطوات عملية كثيرة للتخفيف من وطأة عادة إهدار الطعام أملا في القضاء على الجوع."

وفي نفس الوقت الذي يبدد فيه العالم الطعام، تجبر الحروب أعدادا كبيرة من البشر على الهجرة بنسبة عالية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يزيد الأمر صعوبة عليهم فلا هم قادرون على الزراعة ولا حتى القدرة على شراء الطعام.