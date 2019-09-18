"خمسة مؤتمرات كبرى" تتابعونها خلال انعقاد مداولات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة

1 - تغير المناخ

إلى جانب الخطب المعتادة التي سيقدمها رؤساء الدول وقادتها، تنعقد خلال فعاليات الجمعية العامة هذا العام خمسة مؤتمرات واجتماعات رفيعة المستوى، تغطي العديد من القضايا الرئيسة التي تواجه العالم اليوم.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جعل من الكفاح ضد أزمة تغير المناخ من أولوياته الأشد أهمية. وبعقده لـ قمة العمل المناخي يوم الإثنين الثالث والعشرين من سبتمبر /أيلول، يهدف غوتيريش إلى تقوية طموحات دول العالم في هذا الشأن، ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية، التي قطعتها هذه الدول على نفسها، بخفض الاحتباس الحراري، وهي التزامات مثلت جزءاً من اتـفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.