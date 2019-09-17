مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ: تسريع الانتقال إلى "مستقبل أنظف وأكثر اخضرارا"

ومن المقرر أن تبدأ في نهاية الأسبوع بنيويورك ، يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب لتتبعها اجتماعات قمة العمل المناخي يوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول.

وقالت أمينة محمد، مبعوثة الأمين العام إلى القمة في إحاطتها للصحفيين اليوم إن القمة "ستقدم إجراءات عملية وجديدة لتسريع الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة ولتقليل مخاطر التلوث الذي يضر بصحتنا". وأضافت المسؤولة الأممية أنه سيتم التعريف بتدابير للعمل على "حماية الطبيعة، ومن ناحية أخرى ستُقدَّم في القمة تدابير أخرى "لإطلاق إمكانات الطبيعة لتوفر حلول مناخية" للعالم.

وحسب قولها "سيتم أيضا التعريف بطرق أكثر اخضرارا لممارسة العمل وللتنقل، مما يسرع من عملية الانتقال في القطاعات الرئيسية، ويحمي الناس من آثار تغير المناخ التي يشعرون بها بالفعل ويضمن لنا ألا يتخلف أحد عن الركب".