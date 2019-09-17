مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ: تسريع الانتقال إلى "مستقبل أنظف وأكثر اخضرارا"

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الخاصة إلى مؤتمر قمة العمل المناخي، أمينة محمد، للصحفيين والإعلاميين اليوم في نيويورك إن القمة المنعقدة هذا الأسبوع، ستكشف عن المزيد من الخطوات الممكنة لتسريع انتقال العالم إلى اقتصاد أخضر.
ومن المقرر أن تبدأ في نهاية الأسبوع بنيويورك ، يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب لتتبعها اجتماعات قمة العمل المناخي يوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول.
وقالت أمينة محمد، مبعوثة الأمين العام إلى القمة في إحاطتها للصحفيين اليوم إن القمة "ستقدم إجراءات عملية وجديدة لتسريع الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة ولتقليل مخاطر التلوث الذي يضر بصحتنا". وأضافت المسؤولة الأممية أنه سيتم التعريف بتدابير للعمل على "حماية الطبيعة، ومن ناحية أخرى ستُقدَّم في القمة تدابير أخرى "لإطلاق إمكانات الطبيعة لتوفر حلول مناخية" للعالم.
وحسب قولها "سيتم أيضا التعريف بطرق أكثر اخضرارا لممارسة العمل وللتنقل، مما يسرع من عملية الانتقال في القطاعات الرئيسية، ويحمي الناس من آثار تغير المناخ التي يشعرون بها بالفعل ويضمن لنا ألا يتخلف أحد عن الركب".
كما تحدث إلى الصحفيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لويس ألفونسو دي ألبا الذي ذكر أن 100 شاب وشابة من كافة أنحاء العالم "سيسافرون بوسائل تنقل محايدة الكربون" حسب تعبيره، لحضور قمة مناخ الشباب المزمع انعقادها هذا السبت.
وحسب ما قال دي ألبا، فإن هؤلاء الشباب "سينضمون إلى عدد أكبر بكثير" ومن المتوقع أن يجمع أكثر من 700 شاب وشابة لحضور القمة هذا السبت "وسنحاول استيعاب أكبر عدد ممكن منهم في قاعة الجمعية العامة"، حسب قوله.
ومن ضمن الشباب المشاركين في هذه القمة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، المرشحة لجائزة نوبل للسلام، التي وصلت إلى نيويورك نهاية الشهر الماضي بعد "رحلة بحرية خالية من تداعيات الكربون"، امتدت لأسبوعين عبر المحيط الأطلسي.
وتنعقد قمة المناخ المخصصة للشباب يوم السبت المقبل، لتعقبها يوم الإثنين القمة رفيعة المستوى للعمل المناخي.
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