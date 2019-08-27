ردود من الحكومة اليمنية وأنصار الله على مقترح غريفيثس بشأن اتفاق الحديدة

وأكد غريفيثس أنه تلقى ردا رسميا من أحد الطرفين، فيما ينتظر الرد الرسمي من الجانب الآخر، وذلك وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

"قال السيد غريفيثس إنه يتطلع إلى تلقي الرد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. تم تقديم المقترح إلى الجانبين في مطلع أغسطس/آب للنظر فيه، بهدف توليد الزخم المطلوب لتطبيق الخطوات المهمة والأساسية في الاتفاق والسماح للطرفين بالدخول في عملية سياسية أوسع والتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها للصراع".

وتوصل الحوثيون والحكومة اليمنية إلى اتـفاق الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

النص الكامل لاتفاق ستوكهولم.