 

غريفيثس: تقدم ملموس نحو تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار  

© UNICEF
سيدة وأطفالها ينتظرون توزيع مساعدات طارئة مدعومة من اليونيسف في الحديدة، اليمن. يونيه حزيران 2018.
19 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

قال مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس إن هناك تقدما ملموسا نحو الاتـفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، طبقا لاتفاق الحديدة.  

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المبعوث الخاص اليوم الثلاثاء، "عقب نقاشات بناءة مع الطرفين،" بحسب تعبيره. وقال غريفيثس إنه سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها. 

ورحب المبعوث الخاص بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، معربا عن تطلعه إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين (أنصار الله)، برئاسة الأمم المتحدة.

وقال غريفيثس إن "الأمم المتحدة تأمل في أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن". 

وكان الطرفان قد اتفقا خلال مشاوراتهما في السويد في آخر عام 2018، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.

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