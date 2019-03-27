 

مارتن غريفيثس يؤكد أهمية دور المرأة اليمنية في تحقيق السلام الشامل

UN Women for OSESGY
مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس في مؤتمر المرأة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان. 27 مارس/آذار 2019.
27 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

شدد مارتن غريفيثس المبعوث الدولي لليمن على أهمية دور اليمنيات في التوصل إلى سلام جامع، وسلط الضوء على مشاركة المجموعة الاستشارية النسوية، التي عملت عن قرب معه أثناء مشاورات السويد والتي ستواصل التعاون معه خلال الجولات المقبلة من المشاورات.

 

وفي افتتاح مؤتمر النساء اليمنيات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عـمّان تحت عنوان "وسيطات السلام"، أعرب غريفيثس عن الأمل في زيادة تمثيل النساء في المستوى الرسمي للمشاورات المستقبلية.

وأكد المبعوث الدولي قناعته بأن دمج النساء أمر مهم للوصول إلى فهم أفضل للصراع في اليمن، ولإنجاح عملية السلام.

وشدد على حرصه على ضمان إشراك النساء والشباب وممثلي المجتمع المدني بشكل أفضل من خلال أدوات مختلفة، بخلاف المنتديات الرسمية.

وتشارك في المؤتمر 100 امرأة يمنية يمثلن جميع مناحي المجتمع اليمني.

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