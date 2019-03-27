مارتن غريفيثس يؤكد أهمية دور المرأة اليمنية في تحقيق السلام الشامل

وفي افتتاح مؤتمر النساء اليمنيات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عـمّان تحت عنوان "وسيطات السلام"، أعرب غريفيثس عن الأمل في زيادة تمثيل النساء في المستوى الرسمي للمشاورات المستقبلية.

وأكد المبعوث الدولي قناعته بأن دمج النساء أمر مهم للوصول إلى فهم أفضل للصراع في اليمن، ولإنجاح عملية السلام.

وشدد على حرصه على ضمان إشراك النساء والشباب وممثلي المجتمع المدني بشكل أفضل من خلال أدوات مختلفة، بخلاف المنتديات الرسمية.

وتشارك في المؤتمر 100 امرأة يمنية يمثلن جميع مناحي المجتمع اليمني.

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