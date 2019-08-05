الأمين العام يدين بشدة الهجمات في الولايات المتحدة ويدعو إلى مواجهة العنف المتجذر في الكراهية والعنصرية وكره الأجانب

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لعائلات وأحباء الضحايا، وأعرب عن تضامنه مع الولايات المتحدة والمكسيك شعبا وحكومة، حيث كان هناك عدد من المواطنين المكسيكيين بين القتلى والجرحى في هجوم إل باسو.

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يعمل الجميع معا لمواجهة العنف المتجذر في الكراهية والعنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز.

وبحسب الأنباء، لقى عشرون شخصا مصرعهم وجرح العشرات في حادث إطلاق للنيران في متجر في إل باسو، فيما أودى هجوم دايتون بحياة تسعة آخرين.