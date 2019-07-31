اليمن: 14 شخصا قتلوا، من بينهم أربعة أطفال، فيما أصيب 26 آخرون في هجوم بمديرية قطابر في محافظة صعدة

وأصيب 26 آخرون، من بينهم 14 طفلا، بجروح. العديد من الجرحى في حالة حرجة، بحسب دوجاريك.

وفي هذا السياق، قالت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، إن هذا تحول سيئ لمجرى الأحداث، خاصة بعد أن شهدت البلاد انخفاضا في عدد الضحايا المدنيين المبلغ عنه في صعدة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أن "الوفيات الأخيرة كانت بمثابة إبطال لكل ما عمل الجميع من أجله خلال الأسابيع والأشهر الماضية".

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية( الأوتشا) أن الشركاء في مجال الصحة يقدمون إمدادات طبية للمرافق التي تستقبل الجرحى، بما في ذلك مجموعات الصدمات لعلاج ما يصل إلى 100 ضحية.

إلى ذلك تذكّر الأمم المتحدة بأن "القانون الإنساني الدولي يطلب من جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".