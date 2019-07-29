الصين: الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم في أعقاب الانهيارات الأرضية التي وقعت بجنوب غرب البلاد

وفي بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، رحب غوتيريش بعمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها الحكومة الصينية، حيث تستمر الأمطار الغزيرة التي ساهمت في الانهيارات الأرضية، في الانهمار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إذا لزم الأمر، فإن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في هذه الجهود".

ووفقا للتقارير الصحفية، قتل 38 شخصا وما زال 13 آخرون في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي وقع يوم الثلاثاء الماضي في مقاطعة "غوي تجو" جنوب غرب الصين، مما أدى إلى طمر 21 منزلا.

ووفقا لما ورد في الأنباء، بدأت عمليات الإنقاذ في أعقاب الانهيارات. وقد عثر رجال الإنقاذ بالفعل على 49 شخصا، 11 منهم قد دخلوا المستشفى. وما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين، فيما يتطهر موظفو مكافحة الأمراض المنطقة.

هذا وقدم غوتيريش خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.