مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور اليمن لبحث كيفية وضع مبادرات تنموية جديدة يستفيد منها اليمنيون

29 تموز/يوليه 2019
أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، بأن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، قد عاد اليوم من مهمة استغرقت خمسة أيام إلى اليمن، حيث جال على عدن وصنعاء والحديدة.
في بيان له قال السيد شتاينر إنه "من الصعب فهم حجم الدمار والخراب الإنساني الذي شهده مباشرة". وأضاف أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق في اليمن هو السلام".
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وأوضح فرحان حق أن أحد الأهداف الرئيسية وراء زيارة شتاينر إلى اليمن هو استطلاع كيف يمكن لمبادرات التنمية أن تعمل لصالح جميع اليمنيين لوضع الأساس لمستقبل ذي بدائل عن الحرب والفوضى قابلة للتطبيق.