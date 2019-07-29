مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور اليمن لبحث كيفية وضع مبادرات تنموية جديدة يستفيد منها اليمنيون

في بيان له قال السيد شتاينر إنه "من الصعب فهم حجم الدمار والخراب الإنساني الذي شهده مباشرة". وأضاف أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق في اليمن هو السلام".

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وأوضح فرحان حق أن أحد الأهداف الرئيسية وراء زيارة شتاينر إلى اليمن هو استطلاع كيف يمكن لمبادرات التنمية أن تعمل لصالح جميع اليمنيين لوضع الأساس لمستقبل ذي بدائل عن الحرب والفوضى قابلة للتطبيق.