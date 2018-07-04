قلق بشأن الصحة العقلية لناشطة صينية تخضع للإقامة الجبرية

وأشار الخبراء إلى تسجيلات صوتية حديثة للسيدة لو، تطلب فيها المساعدة. وقالوا إنها محتجزة في مكان غير معلوم وتعاني من اضطراب نفسي حاد.

السيدة لو شاعرة وأرملة لو شيابو الحاصل على جائزة نوبل للسلام، والذي توفي في الاحتجاز العام الماضي.

وقد شوهدت السيدة لو علنا آخر مرة، في جنازة زوجها بصحبة مسؤولين حكوميين.

وتنفي الحكومة احتجاز الناشطة لو رغما عن إرادتها.

وحث خبراء الأمم المتحدة على السماح بالوصول الفوري إليها، وكفالة حريتها في العلاج في أي مكان تختاره، بما في ذلك خارج الصين.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي قد خلصت عام 2011 إلى أن اعتقال لو شيا يع تعسفيا.