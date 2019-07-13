الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي في كيسمايو بالصومال

وفي بيان صادر يوم الجمعة عن المتحدث باسمه، قدم السيد غوتيريش تعازيه إلى أسر الذين فقدوا حياتهم في الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الهجوم في مدينة كيسمايو الساحلية. وقد أفادت تقارير إعلامية بأن شخصا انتحاريا قاد سيارة كانت تحمل متفجرات نحو فندق "أساسيه". بعد ذلك اقتحم مسلحون المبنى.

وبحسب ما ورد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي يُعتقد بأنه أدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل، مما يجعل منه أسوأ هجوم يضرب كيسمايو منذ أن تم طرد حركة الشباب من المدينة في عام 2012.

ويأتي هذا الهجوم بعد حوالي 4 أشهر على قيام حركة الشباب بتفجير سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وأكد الأمين العام في بيانه، من جديد "دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي".