 

غريفيثس في واشنطن لدفع عملية السلام في اليمن قدما ووضع حد للنزاع

Government Offices of Sweden/Ninni Andersson
مارتن غريفيثس المبعوث الدولي لليمن
9 تموز/يوليه 2019
السلم والأمن

يقوم المبعوث الخاص للأمين العام لليمن حاليا بزيارة لمدة يومين إلى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن العاصمة، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.  

وذكر حق أنه من المتوقع أن يجتمع المبعوث الخاص مارتن غريفيثس مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة الوضع في اليمن، مشيرا إلى ما يعوّله السيد غريفيثس على الولايات المتحدة من دعم لدفع عملية السلام قدما ووضع حد للنزاع في اليمن. 

تأتي زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة الأميركية في إطار جهوده الدؤوبة لجلب السلام إلى اليمن، حيث التقى الأسبوع الماضي وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي لمناقشة عملية السلام وتنفيذ اتـفاق استوكهولم، وأكد من هناك أهمية عمان في تحقيق السلام في اليمن. 

وخلال نفس الجولة الخليجية، حطّ غريفيثس أيضا في أبو ظبي حيث التقى وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ووزيرة الدولة ريم الهاشمي، مؤكدا أن "التزام الإمارات ودعمها يشجّعنا على مواصلة جهودنا". 

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