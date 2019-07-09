غريفيثس في واشنطن لدفع عملية السلام في اليمن قدما ووضع حد للنزاع

وذكر حق أنه من المتوقع أن يجتمع المبعوث الخاص مارتن غريفيثس مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة الوضع في اليمن، مشيرا إلى ما يعوّله السيد غريفيثس على الولايات المتحدة من دعم لدفع عملية السلام قدما ووضع حد للنزاع في اليمن.

يزور المبعوث الخاص مارتن غريفيث واشنطن لمدة يومين حيث يجتمع بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الوضع في #اليمن. يعتمد السيد غريفيث على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام قدماً ووضع حد للنزاع في اليمن@UN_News_Centre ;@UN_Spokesperson ;@UNNewsArabic ;@unicdc @USAbilAraby — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 9, 2019

تأتي زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة الأميركية في إطار جهوده الدؤوبة لجلب السلام إلى اليمن، حيث التقى الأسبوع الماضي وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي لمناقشة عملية السلام وتنفيذ اتـفاق استوكهولم، وأكد من هناك أهمية عمان في تحقيق السلام في اليمن.

وخلال نفس الجولة الخليجية، حطّ غريفيثس أيضا في أبو ظبي حيث التقى وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ووزيرة الدولة ريم الهاشمي، مؤكدا أن "التزام الإمارات ودعمها يشجّعنا على مواصلة جهودنا".