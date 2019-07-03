غير بيدرسون في موسكو وزيارة مرتقبة إلى دمشق

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المبعوث الخاص يعتزم السفر لمقابلة الحكومة السورية في دمشق في المستقبل القريب.

إلى ذلك، أشار دوجاريك إلى تقارير تفيد بتبادل عسكري بين الحكومة السورية ومركز المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون التي أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنها أسفرت عن خسائر تركية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "هذه الحوادث تشكل مصدر قلق بالغ وتذكرنا بأن العنف في إدلب ليس مجرد قضية إنسانية بل إنه يشكل أيضا خطرا كبيرا على الاستقرار والأمن الإقليميين".

هذا وتكرر الأمم المتحدة دعوة الأمين العام إلى "وقف عاجل لتصعيد الوضع في شمال غرب سوريا، وإلى التزام جميع الأطراف، بالكامل، باتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه روسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر 2018".