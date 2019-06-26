الأمين العام يدعو إلى تضييق الخناق على الاتجار بالمخدرات والمستفيدين من بؤسها الإنساني

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 حزيران/يونيو من كل عام، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن "منع ومعالجة التحديات المتعلقة بالمخدرات بكل تعقيداتها عنصر جوهري في الوفاء بالتعهد العالمي الأساسي المنصوص عليه في أهـداف التنمية المستدامة"، ألا وهو عدم ترك أي أحد خلف ركب التقدم.

وعلى الرغم من اختلاف الأولويات الوطنية، أصر الأمين العام على أن "المجتمع الدولي يتقاسم هدفا مشتركا يتمثل في حماية أمن البشر ورفاههم، مع السعي إلى تحقيق التقدم وتوفير الكرامة للجميع".

ويحتفل باليوم الدولي هذا العام تحت شعار "الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة"، للتأكيد على أهمية اتباع نهج كلي يشمل الصحة وحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية، بحسب رسالة الأمين العام.

وبالإشارة إلى التزام الدول الأعضاء في لجنة المخدرات، في وقت سابق من هذا العام، بالعمل معا لاتخاذ تدابير قائمة على الحقوق والصحة للتصدي للمخدرات، دعا الأمين العام جميع الحكومات إلى الوفاء بهذا التعهد. وقال:

"هذا يعني تضييق الخناق على الاتجار بالمخدرات وعلى من يستفيدون من البؤس الإنساني، بأساليب تشمل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية على نطاق سلسلة الإمداد بالمخدرات بأسرها. ويعني أيضا توفير خدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من تعاطي المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنُهج تستند إلى حقوق الإنسان وتراعي الاعتبارات الجنسانية والسن، وتُقدّم دون وصم أو تمييز".

وأشار غوتيريش إلى الدور بالغ الأهمية للأسر والمدارس والمجتمعات المحلية، لا سيما في دعم الشباب الذين قد يتضررون من تعاطي المخدرات؛ داعيا إلى العمل مع الشباب للوقاية من تعاطي المخدرات ومساعدتهم على العيش حياة أكثر صحة وعلى تدبر الخيارات الحياتية بقوة وقدرة على الصمود.