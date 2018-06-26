تقرير دولي: إنتاج الكوكايين والأفيون يصل إلى مستويات غير مسبوقة

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن دواء الفينتانيل يمثل مشكلة في أميركا الشمالية، فيما يزداد القلق الناجم عن سوء استخدام عقار الترامادول في بعض أجزاء أفريقيا وآسيا.

وقال التقرير إن توفر العقارين مهم لتخفيف آلام المرضى، إلا أن تجار المخدرات يقومون بإنتاجهما بشكل غير قانوني وبيعهما للاستخدامات غير الطبية بما يلحق ضررا كبيرا بالصحة.

وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي للمكتب إن التقرير يظهر أن أسواق المخدرات تتوسع، إذ وصل إنتاج الكوكايين والأفيون إلى مستويات عالية غير مسبوقة على الإطلاق بما يمثل تحديات متعددة على أصعدة عدة.

وأكد أن المكتب ملتزم بالعمل مع كل الدول لإيجاد حلول متوازنة ومتكاملة وتحقيق التقدم على مسار تطبيق أهـداف التنمية المستدامة.

وبالدعوة إلى الإصغاء إلى الأطفال والشباب، تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في السادس والعشرين من يونيو/حزيران.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إن العلاقة القوية بين الأبناء والوالدين يمكن أن تمنع السلوكيات الخطرة حتى في ظل الظروف الصعبة.

ونصح المكتب بضرورة الإنصات إلى الأبناء ومنحهم وقتا واهتماما بدون تشتيت، والإطراء عليهم إذ إن الأبناء الذين يتلقون مشاعر الحنان يقل احتمال تعاطيهم المخدرات بنسبة 20%، وأن يكون الأهل على دراية بما يفعله الأبناء.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي، إن التحديات المتعلقة بالمخدرات من "أكثر المشاكل التي نواجهها تعقيدا إذ إن لها آثار واسعة النطاق على الصحة والرفاه والأسر والمجتمعات والأمن والتنمية المستدامة."

وذكر أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تركيزا شموليا في عدد من الجبهات، مشددا على أهمية التعاون الدولي والاستجابات الفعالية في مجال تنفيذ القانون لوقف شبكات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية.