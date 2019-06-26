إنقاذ 20 ألف مهاجر في الصحراء منذ عام 2016

ومنذ أيام، عثرت المنظمة الدولية للهجرة على أكثر من 400 مهاجر في صحراء تينيري، من بينهم سبع نساء وأربعة أطفال.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة في جنيف جويل ميلمان، أنه على الرغم من أن طرق الهجرة لم تكن أمرا سريا، إلا أنه كان من الصعب للغاية على رجال الإنقاذ العثور على المهاجرين الذين تتعطل شاحناتهم في كثير من الأحيان أو الذين يتم التخلي عنهم ببساطة:

"نعلم أن عدد الضحايا ربما يبلغ الآلاف. كما أن الرفاة غير واضحة لأنها مغطاة بالرمال أو استهلكتها الحيوانات. يمكن أن نعتمد فقط على الحظ، في الغالب، والقدرة على الحصول على الموارد. في بعض الأحيان يمكن أن تكون السلطات المحلية مفيدة حقا، وفي بعض الأحيان تكون الموارد قد استنفذت حقا. هي منطقة كبيرة ونحن نبذل قصارى جهدنا بما نتلقاه من المعلومات، في أي شهر".

في آخر مهمة إنقاذ، قال السيد ميلمان إن المهاجرين كانوا من رعايا 14 دولة بمنطقة غرب أفريقيا، معظمهم من غينيا ومالي وكوت ديفوار. وأشار إلى أن 98 في المائة من جميع الذين تم إنقاذهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.