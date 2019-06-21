الأمين العام يعين السوداني يعقوب الحلو منسقا مقيما للأمم المتحدة في ليبيا

ويخلف السيد يعقوب الحلو، من السودان، السيدة ماريا دو فالي ريبيرو – من أيرلندا – والتي أعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهمتها المتميزة وخدماتها المتفانية في دعم تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة هناك.

ويجلب السيد الحلو إلى هذا المنصب مجموعة من الخبرات المتميزة في هذا المجال وفي عمله بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة. وكان قد شغل منذ عام 2016 منصب المنسق المقيم في ليبيريا، حيث عمل حتى عام 2018 نائبا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية هنا، كما كان أيضا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن عام 2013 إلى عام 2016، شغل السيد الحلو منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا. كما كان أيضا مديرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في جنيف (2010-2013) وممثلا إقليميا للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومقره الرياض (2009-2010).

وفي جمهورية تنزانيا المتحدة عمل الحلو ممثلا لمفوضية شؤون اللاجئين في الفترة بين (2006 و2009) ومنسقا للشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (2005-2006)، ورئيسا لبعثة مفوضية شؤون اللاجئين هناك (2003-2005).

وقد حصل السيد يعقوب الحلو على درجة ليسانس في القانون، حيث تخرج من جامعة الخرطوم، السودان في عام 1986.