فابريانو الإيطالية تستضيف مؤتمر شبكة اليونسكو للمدن المبدعة لهذا العام

وقد انضمت فابريانو إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة منذ 6 أعوام وذلك في مجال الحرف والفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة قرابة 400 ممثل وممثلة عن المدن المئة والثمانين في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وستتمحور نقاشاتهم حول الموضوع المختار لهذا العام، وهو: "المدينة المثالية".

ووفق بيان صحفي صادر عن اليونسكو، سيتبادل المشاركون أيضاً خبراتهم وأفكارهم المتنوعة بشأن كيفية بلوغ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 على مستوى المدن، وكذلك التحديات المترتبة على ذلك.

وسيشارك في المؤتمر أيضا قرابة 50 شخصية من رؤساء البلديات، بما سيتيح الفرصة لجمع نخبة من صناع القرار على مستوى البلديات من كل من: الأحساء (المملكة العربية السعودية) وبيونس آيرس (الأرجنتين) وداكار (السنغال) وبودابست (المجر) واغادوغو (بوركينا فاسو) وووهان (الصين).

وسيناقش المشاركون السبل الكفيلة بترسيخ الثقافة في أطر العمل والسياسات التنموية وإحياء المناطق الحضرية على نحو مستدام وتحقيق التماسك الاجتماعي وتشجيع التوظيف وتعزير الأعمال الحرة.

وسوف يسلط المؤتمر في نسخته لهذا العام الضوء على مجموعة من المبادرات البارزة، من بينها مشروع Lend a Hand الذي يستهدف المجتمعات المستضعفة في ناسو (جزر البهاما)، وبرنامج إحياء المساحات الخضراء ومناطق المشي في بورتو نوفو (بنين)، بالإضافة إلى مشروع مبتكر يقوم على مساهمة المواطنين أنفسهم وذلك بغية تعزيز إشراك الشباب في جيلونج (أستراليا).

شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، التي أنشئت عام 2004، تضم 180 مدينة مبدعة موزعة في 72 بلداً في سبعة مجالات رئيسية هي: الحرف والفنون الشعبية، والفنون الإعلامية، والتصميم، وصناعة الأفلام، وفن الطبخ، والأدب، والموسيقى.