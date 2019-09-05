إسطنبول تستضيف المؤتمر السنوي لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة لعام 2021

ووفق بيان صحفي صادر عن اليونسكو تم اختيار الموضوع الرئيسي للمؤتمر "المدن حُصون المستقبل" وذلك في إشارة إلى مفهوم تحصين المناطق الحضرية من مخاطر المستقبل، والذي يتضمن رصد ومراقبة التطورات الحاصلة في شتّى مجالات الحياة الحضرية، من أجل الحفاظ على التوازن بين البيئة والتكنولوجيا والنشاط الاقتصادي واحتياجات البشر وتطلعاتهم.

وتحرص شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، خلال مؤتمراتها السنوية، على جمع رؤساء البلديات وأصحاب القرار المحليين وغيرهم من الجهات المعنيّة للنظر في سبُل جعل الإنسان محور عملية التنمية الحضرية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والثقافي، انسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الداعية إلى ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم.

ويتمثل الهدف من إنشاء برنامج وشبكة اليونسكو للمدن المبدعة في تعزيز التعاون الدولي بين المدن الملتزمة بالاستثمار في مجالي الثقافة والإبداع من أجل الدفع بعجلة التنمية المستدامة والنهوض بها. وهي تشمل سبعة مجالات إبداعية: الحرف والفنون الشعبية، والفنون الإعلامية، والتصميم، وصناعة الأفلام، وفن الطبخ، والأدب، والموسيقى.