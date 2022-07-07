اليونسكو: 84 مليون طفل معرّضون لخطر فقدان التعليم من الآن حتى عام 2030

وحذرت اليونسكو من أنه ما يتم تُتخذ المزيد من الإجراءات، فإن دولة واحدة فقط من أصل ستة بلدان ستحقق الهدف الرابع من أهـداف التنمية المستدامة، والذي يضمن انتفاع الجميع من تعليم جيد بحلول عام 2030.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك نقلا عن تقرير اليونسكو "إن بلدا واحدا فقط من أصل كل ستة بلدان يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية الحاسمة التي تشمل التعليم اللائق للجميع بحلول عام 2030."

تحديد الالتزامات

بعد أسبوع من إطلاق المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، "الدعوة إلى التعبئة" إبّان انعقاد المؤتمر التمهيدي لقمة تحويل التعليم في باريس بحضور أكثر من 150 وزيرا، صدر تقرير اليونسكو المعنون "تحديد الالتزامات: أطر مرجعية وطنية خاصة بالهدف 4 من أجل إحداث تحوّل في التعليم" ليضع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني في "مواجهة صارخة" مع الواقع.

لم يعُد من الممكن حصر التعليم في فترة زمنيّة واحدة من حياة المرء.

يتطلّب إحداث تحوّل في التعليم انتفاع الجميع بفرص التعلّم من المهد إلى اللحد.



دعونا نتكاتف من أجل #دعم_التعليم #تحويل_التعليم pic.twitter.com/cfh0vpC5JZ — اليونسكو (@UNESCOarabic) July 7, 2022

بحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات قدمتها تسعة أعشار الدول الأعضاء في اليونسكو، تتوقع البلدان زيادة نسبة الطلاب الذين يجيدون مهارات القراءة الأساسية بنهاية المرحلة الابتدائية من 51 في المائة في عام 2015 إلى 67 في المائة في عام 2030.

على الرغم من هذا التقدم، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 300 مليون طفل وشاب سيظلون يفتقرون إلى مهارات الحساب والقراءة الأساسية المطلوبة من أجل النجاح في الحياة.

علاوة على ذلك، على الرغم من التعهد بإتمام المرحلة الثانوية عالميا، فإن سدس البلدان فقط يسعى إلى بلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فقط أربعة من كل عشرة يافعين سيتمكنون من إتمام تعليمهم الثانوي.

وتشير بيانات الحكومات إلى أنه حتى إذا تم تحقيق الأهداف الوطنية، فإنها ستظل غير كافية.

مضاعفة الجهود لتلبية الاحتياجات

Photo: UNESCO/Ministerio de Educación, Colombia طالبات مدرسة في كولومبيا.

قالت استيفانيا جيانيني، مساعدة المديرة العامة لليونسكو: "لقد حدّد معظم الحكومات أطرا مرجعية وطنية متعلقة بالتقدم نحو الهدف الأساسي المتمثل في التعليم، وهذا دلالة على التزامها الجاد؛ ولكن تقع على كاهل المجتمع الدولي الآن مسؤولية تعزيز جهوده من أجل سد الثغرات الموجودة في البيانات وإيلاء الأولوية لتمويل التعليم. وهذا هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات المحدّدة وإحداث تحول حقيقي."

من جانبه، قال وزير التعليم الأساسي والثانوي وكبير مسؤولي الابتكار لدى حكومة سيراليون ورئيس فريق التقرير العالمي لرصد التعليم، ديفيد سينغيه: "لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في تفاقم أزمة التعليم القائمة أصلا، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يبقى الكثير من الأطفال خارج المدرسة. ولكن يمكننا تحسين أدائنا وعلينا القيام بذلك. وتضطلع اليونسكو بدور قيادي هام في تقديم الدعم للحكومات لوضع أطر مرجعيّة في خضم هذه الأوقات العصيبة، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض."

يدعو التقرير إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بحيث يمكن لكل دولة أن تستلهم من نظرائها لتطوير وتنفيذ الحلول.

وتلتزم اليونسكو بتيسير الحوار بين الدول الأعضاء البالغ عددها 193، وستواصل تقديم خبرتها في تحسين الرصد والإبلاغ القطرييْن بشأن تحقيق الهدف الرابع من أهـداف التنمية المستدامة مع الاقتراب من عام 2030.