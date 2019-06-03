اليونسكو تعرب عن الأسف لوفاة الصحفي عبيد نانغباتنا في تشاد 

وفي بيان أصدرته اليوم، دعت أزولاي إلى توفير ظروف أمنية أفضل للصحفيين العاملين في مناطق الصراع.

وقالت المديرة العامة إن "الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاع يتعرضون لخطر الإصابة أو القتل. للحد من هذه المخاطر، من الضروري أن تُحترم بروتوكولات الأمان المصممة لحمايتهم احتراما كاملا".

وأصيب عبيد نانغباتنا، وهو صحفي يعمل في القناة التليفزيونية الحكومية "تيلي تشاد"، بجروح قاتلة عندما اصطدمت القافلة العسكرية التي كان يرافقها بلغم. كما فقد أربعة جنود حياتهم جراء هذا الانفجار.

هذا وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال الدعوة العالمية وبناء القدرات وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.