السودان: الأمم المتحدة تناشد تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة 4.4 مليون من الأشد احتياجا

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن قرابة 6 ملايين شخص يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد.

وتبلغ نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان حاليا 15 في المائة فقط. وسيتم تنقيح الخطة في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد.