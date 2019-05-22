 

السودان: الأمم المتحدة تناشد تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة 4.4 مليون من الأشد احتياجا

© UNICEF/Shehzad Noorani
طفل يعاني من سوء التغذية في مركز للتغذية في كسلا ، السودان.
22 آيار/مايو 2019
المساعدات الإنسانية

ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في السودان تقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص من أكثر الناس ضعفا - أي حوالي نصف السكان المحتاجين. 

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. 

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن قرابة 6 ملايين شخص يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد. 

وتبلغ نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان حاليا 15 في المائة فقط. وسيتم تنقيح الخطة في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد. 

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