السودان يعاني من نقص خطير بالأدوية والأغذية --ومنظمتا الصحة العالمية واليونيسف توزعان المساعدات اللازمة

وقال دوجاريك، إن "منظمة الصحة العالمية قدمت مجموعات صحية إلى بعض شركائها في شمال دارفور لمساعدة مائة وخمسين ألف مريض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتساعد منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بالولاية في إدارة مستشفى كيبياسال الريفي وستدعم 4 مرافق إضافية في الفاشر في مدينة كتم بحلول نهاية أيلول/سبتمبر".

وأشار دوجاريك إلى أن السودان يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الصحية بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تفاقمت بسبب الوضع السياسي الحالي، مضيفا أن "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، وصل إلى 29٪ فقط".