 

السودان يعاني من نقص خطير بالأدوية والأغذية --ومنظمتا الصحة العالمية واليونيسف توزعان المساعدات اللازمة

UNICEF Sudan/Sari Omer
اليونيسف تقدم بعض اللوازم الصحية الحيوية كجزء من أنشطة الاستعداد لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة خلال هذه الفترة الحرجة.
2 تموز/يوليه 2019
المساعدات الإنسانية

أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن منظمتي الصحة العالمية والأمم المنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان تزودان وزارة الصحة في ولاية شرق دارفور بالأدوية ولوازم التغذية ومجموعات معالجة الصدمات. وتأتي هذه العملية استجابة لنقص خطير في الأدوية والإمدادات الصحية في تلك المنطقة.

وقال دوجاريك، إن "منظمة الصحة العالمية قدمت مجموعات صحية إلى بعض شركائها في شمال دارفور لمساعدة مائة وخمسين ألف مريض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتساعد منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بالولاية في إدارة مستشفى كيبياسال الريفي وستدعم 4 مرافق إضافية في الفاشر في مدينة كتم بحلول نهاية أيلول/سبتمبر".

وأشار دوجاريك إلى أن السودان يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الصحية بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تفاقمت بسبب الوضع السياسي الحالي، مضيفا أن "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان والبالغة قيمتها 1.1 مليار دولار، وصل إلى 29٪ فقط".

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