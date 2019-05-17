قلق أممي بشأن أوضاع 3 ملايين شخص في إدلب السورية

ديكارلو أشارت إلى أن مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة في 17 سبتمبر 2018 قللت، حتى وقت قريب، من العنف شمال غرب سوريا. ومع ذلك، تابعت وكيلة الأمين العام قائلة "إننا نشهد الآن تزايد الأعمال القتالية في الميدان"، محذرة من عواقب استمرار التصعيد، بما في ذلك "تداعيات كارثية وتهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وفي هذا السياق رحبت وكيلة الأمين العام بالإعلان الصادر في 15 أيار/مايو عن مجموعة عمل تركية-روسية كوسيلة نحو إعادة وقف الأعمال القتالية شمال غرب سوريا، قائلة إن "هذا التعاون مطلوب بشدة"، ومضيفة أن التصعيد الحالي يذكـّر المجتمع الدولي مرة أخرى بالحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع.

UN Photo/Loey Felipe وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا. 17 مايو/أيار 2019.

وذكرت ديكارلو أن المجتمع الدولي متفق على وجوب التصدي لوجود "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة إرهابية أدرجها مجلس الأمن على قائمة الإرهاب، في إدلب. غير أنها أشارت إلى وجود 3 ملايين مدني في أماكن قريبة، مؤكدة على عدم السماح لمكافحة الإرهاب بأن تحل محل الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وكان المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن قد وضع أولويات للعملية السياسية، حصدت دعم مجلس الأمن الدولي. وفي سياق ذلك قالت ديكارلو إننا بحاجة إلى تنشيط المسار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة إلى جانب الضرورة الملحة لإنهاء العنف الحالي شمال غرب سوريا.

وأضافت "دعونا نتحد اليوم كخطوة أولى - لدعم التراجع الفوري للعنف في إدلب والعمل نحو حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة".

UN Photo/Loey Felipe مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يتحدث عن الوضع في سوريا امام مجلس الأمن الدولي. 17 مايو/أيار 2019.

وتحدث في نفس الجلسة مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة الذي بدأ إحاطته بالقول إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تصعيدا مميتا في الصراع شمال غرب سوريا.

"الأمين العام حذر من ذلك على مدى شهور. في سبتمبر/أيلول الماضي، شدد الأمين العام على ضرورة تجنب اندلاع معركة شاملة في إدلب وحذر من أن ذلك سيسفر عن كابوس إنساني لم نشهد مثيله من قبل في سوريا. وعندما قدمت لكم إحاطتي في الثامن عشر من سبتمبر، قلت إن الهجوم العسكري الشامل سيؤدي إلى أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من تحذيراتنا، تتحقق الآن أسوأ مخاوفنا."

وتقدر الأمم المتحدة أن 3 ملايين شخص يعيشون في المنطقة "التهدئة" شمال غرب سوريا. وكان أولئك من بين الأضعف في سوريا، حتى قبل التصعيد الأخير، وخاصة المليون طفل و1.3 مليون شخص فروا من إدلب ومناطق أخرى من سوريا. وقال لوكوك إن "هيئة تحرير الشام" تسيطر على المنطقة بشكل كبير.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن:

"خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة وردت إلينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 160 شخصا، وتشريد 180 ألفا على الأقل. وفيما انتقل الكثيرون إلى المخيمات، لم يجد أكثر من 80 ألف شخص مكانا يلجأون إليه، فانتهى بهم الأمر في الحقول المفتوحة أو أصبحوا يقيمون تحت الأشجار. لدينا تقارير تفيد بأن 3 تجمعات للنازحين تعرضت للهجوم. وقد تضررت مناطق في غرب حلب وشمال حماة، التي تسيطر عليها الحكومة، بالأعمال العدائية مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من المدنيين".

وفي ختام إحاطته، طرح لوكوك عدة أسئلة قال إنها تـُوجه إليه وإلى مكتبه في ضوء أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية من دول أعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل في المنطقة وأطباء وأسر المتضررين بالقتال.

"سأقول لكم بعض هذه الأسئلة وما أستطيع أن أرد به عليها: من الذي يقصف هذه المستشفيات؟ لا أستطيع الجزم، ولكن يبدو أن بعض هذه الهجمات على الأقل مُنظمة من قبل أشخاص لديهم أسلحة معقدة بما في ذلك قوة جوية حديثة وما يُعرف بالأسلحة الذكية أو الدقيقة. هل المستشفيات تستهدف عمدا؟ لا أعرف. من يعرف هم من يسقطون القنابل، ولكنني أستطيع القول إن هناك الكثير من الهجمات ضد المنشآت الصحية".

السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال إن "إدلب محافظة سورية، ليست في ألمانيا ولا بلجيكا ولا الكويت، وبالتالي فإن الدولة السورية هي المسؤولة عن حماية إدلب وسكانها السوريين من الإرهاب. ومسؤولية مجلس الأمن تحتم مساعدة الدولة السورية في ذلك".