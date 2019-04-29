 

الأمم المتحدة تناشد ضمان الوصول إلى المتضررين من النزاع في ليبيا  

UNOCHA/Giles Clarke
موظفة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في طريقها إلى زيارة منزل مقدم رعاية سوداني في طرابلس، قبل بدء الاشتباكات حول طرابلس. فبراير 2019.
29 نيسان/أبريل 2019
السلم والأمن

جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعوتها لضمان وصول جميع الشركاء في المجال الإنساني بشكل غير مشروط إلى المتضررين من النزاع لتلبية احتياجاتهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء تقارير جديدة عن قصف عشوائي على المناطق السكنية وغارات جوية تؤثر على السكان المدنيين.  

وذكّرت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها ستيفان دو جاريك، كل الأطراف بضرورة حماية جميع المدنيين ودعت السلطات الليبية إلى دعم حماية المدنيين وحقوق الإنسان.  

ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أفاد دو جاريك باستمرار القصف والغارات الجوية، بما في ذلك على المناطق السكنية، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال "قتل طفل واحد وأصيب ثلاثة آخرون في غارات جوية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وذلك وفقا لشركائنا في القطاع الصحي".  

وإجمالا، تم التحقق من وقوع 96 ضحية، بما في ذلك 22 قتيلا، منذ بدء القتال. فيما لا يزال عدد المدنيين المحاصرين في منازلهم بسبب القتال في الخطوط الأمامية غير معروف، ومن بينهم أيضا اللاجئون والمهاجرون في المناطق الحضرية، حيث أصبح الحصول على الغذاء يشكل تحديا متزايدا لهم، كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة. وأضاف:  

"أفاد زملاؤنا بأن أكثر من 42 ألف شخص قد نزحوا الآن نتيجة القتال. وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني تذكير الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتدعو جميع الأطراف إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، بالنظر إلى تأثيرها العشوائي المحتمل." 

 

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